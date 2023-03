Eskişehir'de pilot uygulama olarak hayata geçirilen, down sendromlu çocukların sosyal hayatta daha etkin rol oynayabilmesi ve yaşıtları gibi çeşitli spor aktivitelerinde bulunmasına katkı sağlayan ‘Hentbol ile +1' projesinin lansmanı yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Down Sendromu Derneği'nin katkılarıyla hayata geçirilen ‘Hentbol ile +1' projesi Odunpazarı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle duyuruldu. Eskişehir'de pilot uygulama olarak başlayan projede down sendromlu çocukların hentbol oynayarak sosyalleşmesi, kişisel beceriler kazanması ve spora yönelmesi hedefleniyor. Eskişehir'de 2 ay gibi kısa bir sürede projede yer alan çocukların çeşitli gelişmeler sergilediği aktarılırken, bu etkinliğin ülke çapında hayata geçirilmesi isteniyor.

Proje Türkiye genelinde yayılacak

Yaklaşık 20 down sendromlu sporcu Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından özel eğitmenler aracılığıyla eğitim görmeye devam ediyor. Pilot uygulama olarak Eskişehir'de başlayan projenin haziran ayında bitmesi planlanırken, sporcu velileri ve eğitmenler projenin uzun soluklu devam etmesini istiyor. Projenin asıl amacı çocukların gelişimine fayda sağlamak olduğu için her çocuğun bir karnesi olması gerektiği kaydedilirken, bu karnelerin çocukların gelişimlerinin ölçümleneceği bir şekilde tasarlanacağı aktarıldı. Projenin Türkiye çapında yayılması hedeflenirken, kısa bir süre sonunda şehirlerin birbirleri ile müsabakalar yapması hedefleniyor.