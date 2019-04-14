Hentbolda A Milliler Yunanistan'ı 26-23 mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3'üncü Grup'ta Yunanistan ile Eskişehir'de karşılaştı. Mücadele 26-23 Türkiye galibiyetiyle sonuçlandı.

A Milliler, gruptaki 4'üncü maçında Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda Yunanistan'ı ağırladı. İsveçli Mirza Kurtagic -Mattias Wetterwick hakem çiftinin yönettiği, saat 17.00'da başlayan karşılaşmada sahadan galip ayrılan taraf oldu. Mücadeleye önde başlayan Türkiye, üstünlüğünü koruyarak ilk yarıyı 12-9 önde kapattı. İkinci yarıda taraftarın desteğini arkasına alan A Milliler, mücadeleyi '26-23' kazanarak gruplarda 2 puanın sahibi oldu. A Milliler bu galibiyetle gruptaki yerini korudu.

Ayrıca, A Milliler 10 Nisan Çarşamba günü Yunanistan'da oynanan ilk maçta rakibini 26-22 mağlup etmişti.

Türkiye: Yunus, Alp Eren 1, Onur 2, Doruk 6, Ömer Ozan , Uğur, Mehmet 2, Coşkun, Görkem 7, Enes, Baran 4, Halil İbrahim 1, Yiğit, Can 2, Özgür 1, Cemal

İlker, Hulusi Okan, Serdar, Halim.

Yunanistan: Tsilimparis, Basmalis Gomez, Arampatzis, Liapis, Nikoladis, Mylonas 1, Mallıos 2, Kritikos 1, Boukovinas, Kederis, Tziras 12, Tsilis 3, Kandylas 1, İliopoulos 1, Papadionys 2, Arapakopoulos,

Arvanitis, Chalkidis, Kaffatos, Kalavazis

İki dakika cezası alanlar: Doruk Pehlivan, Ömer Ozan Arifoğlu, Görkem Biçer, Uğur Erceylan (2) (Türkiye), Papadionys, Basmalis, Mylonas (Yunanistan)