Hep birlikte kitap okudular

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan'ın katılımıyla Meserret İnel İlkokulu 3/F sınıfında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Eğitime daha iyi bir nitelik katmak öğrencilerin ileride daha çok kitap okumalarını teşvik edebilmek için yapılan etkinlik samimi bir hava gerçekleşti. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, Meserret İnel İlkokulu Müdürü Necdet Gözal, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan; ''Daha önce öğrencilerimize ve idaremize beraber kitap okuyalım diye söz vermiştik. Bugün gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Kitap okumak sadece öğrenciler için değil ailelerimiz ve tüm bireyler için önemli ileride velilerimizle birlikte böyle bir etkinlikte bir araya gelmeyi düşünüyoruz'' diye belirtti.

Meserret İnel İlkokulu Müdürü Gözal ise; ''Çocuklarımıza ileride kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün katılımı bizleri memnun etti. Çocuklarımızda hayli mutlu oldular" diye belirtti.