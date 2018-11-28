Her 10 kadından biri vajinismus sorunu yaşıyor

Dr. Seda Deniz Işıklar, vajinismus hakkında bilgi verdi.

Vajinismusun nedenlerinden söz eden Işıklar, tedavisi hakkında konuştu. Vajinismusun oldukça yaygın olduğunu ifade eden Işıklar, “Vajinismus anatomik değil, psikolojik bozukluktan kaynaklanan cinsel fonksiyon bozukluğudur ve toplumda neredeyse 10 kadından birinde görülür” dedi.

Vajinismusun belirtilerinden söz eden Işıklar, “Vajinismusta kişiler cinsel ilişkiye giremiyorlar. İlişkide bir müddet her şey yolunda gidiyor. Tam olarak ilişkinin olacağı o an geldiği zaman kadın korkuyor, endişeleniyor çok ciddi kaygıları oluyor bacaklarında, sırtında, belinde kasılmalar başlıyor, bacaklarını kapatıyor ve cinsel ilişki olmasına müsaade etmiyor veya bunun biraz daha ileri bir aşaması kadın bacaklarını açabiliyor” diye konuştu.

Bu durumun bir anatomik bozukluktan değil, psikolojik bir durumdan kaynaklandığının altını çizen Işıklar, “Bu kişilerin ciddi korkuları ve kaygıları oluyor. Bir panik atak durumu yaşıyorlar” diye konuştu.

İŞTE VAJİNİSMUSUN SEBEPLERİ

Işıklar, vajinüsmusun pek çok sebebi olabileceğini söyleyerek bunları şöyle sıraladı:

“Vajinismusu, bizim gibi geleneksel toplumlarda çok daha sık görüyoruz. Bizim toplumumuzda cinsellik kadın için ‘aman sakın yapma, aman bununla ilgili bir şey duyma, öğrenme, bilme' söylemleri söz konusu. Kadın evlilik çağına kadar ‘kendimi korumalıyım' diye düşünüyor. Tabi evlendikten sonrası için yine çok toplumumuzda değişik bölgelerde değişik gelenekler var. Kadına, ‘Sen artık evleniyorsun, kocan var, kocanla cinsel ilişkiye gireceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın' deniyor. Daha önce ‘aman bacağını açma, aman etek giydin çok dikkat et' denen kadına ‘git bacağını aç' deniliyor. Tabi kadın yıllarca bu kızlık zarını korumak üzere programlanmış sadece o gün bu söylenenle birlikte bir değişiklik olmuyor. Ondan sonrasında da bu sıkıntı yaşanıyor ve ilişkiye giremiyorlar.”

Işıklar, toplumsal baskının dışında yaşanan cinsel tacize uğrayan, böyle bir deneyimi çevresinden duyan, kötü cinsel ilişki hikayesini duyan veya partneriyle isteyerek evlenmeyen kadınlarda da bu durumun yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

CİNSEL DANIŞMANLIK TERAPİSİ İLE TEDAVİSİ MÜMKÜN

Vajinismusun tedavisinin cinsel danışmanlık terapisi ile mümkün olduğunu söyleyen Işıklar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kesinlikle kendiliğinden geçen bir durum değil. Çiftler evlenmeden önce ya da vajinismus probleminden sonra cinsel danışmanlık hizmeti alabilirler. Tedavide bilinçsel ve davranışsal terapi dediğimiz terapiler yapıyoruz. Bilinçsel tedavide çoğu zaman çiftlerdeki sorunun büyük bir kısmını çözüyor. Burada genital organ nedir, cinsel ilişki nedir, kızlık zarı nasıldır, kızlık zarı kanar mı, ne kadar kanar' gibi konularda bilgilendirme yapıyoruz. Bunlarla ilgili çok yanlış ve eksik bilgiler olduğunu görüyoruz. Kızlarımızın çoğu ‘ilk gece kızlık zarım çok yırtılacak, çok kanayacak, oluk oluk kanlar akacak, işte beni acile götürecekler, bana dikiş atacaklar' diye korkular yaşıyor. Bunların hiçbiri gerçek değil. Biz bunlarla ilgili doğru bilgiyi veriyoruz. Sonrasında da davranışsal terapilerle kişilerin o esnada hissettikler ağrıyı, ağrı algısını nasıl ortadan kaldırabileceğimizi kişinin durumuna göre, bazen parmak egzersizleriyle bu işi çözümlüyoruz. Çok dirençli vaklarda bir psikolog ya da bir psikiyatristten yardım almaktan da fayda var.”

EŞLERİN BİRBİRİNE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Bu tedavi sürecinde eşlerin birbirlerinin yanında olması gerektiğinin altını çizen Işıklar, “Vajinismus tedavisinde her iki eşi mutlaka birlikte görmek istiyoruz. Çünkü vajinismus çiftin birlikte çözmesi gereken bir durumdur. Tek başına kadının durumu hiçbir zaman değildir. Kesinlikle erkeğe düşen görevler var. Eşinde vajinismus olan erkeklerden de yapmasını beklediğimiz şey yanında olsun, bunu birlikte çözeceklerine dair eşine her zaman yanında olacaklarına dair güven versin” ifadelerini kullandı.