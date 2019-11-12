Her etkinlik için 5 gence ücretsiz katılım imkanı

Tepebaşı Belediyesi, gençlerin sanata katılması ve izlemesi adına desteklerine devam ediyor. Önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıl da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunlarda gençlerin ücretsiz olarak yararlanabilmesi için 5 bilet hakkı sağlanıyor. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çekilişler ile dağıtılan biletlere gençler de yoğun ilgi gösteriyor.

Öğrenciler, bütçelerini zorlamadan sanat ile buluşma imkanı buldukları için memnun olduklarını kaydederek, “Böyle bir fırsat sağladığı için başta başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Uygulamanın sürekli ve sadece gençlere özel olması sebebiyle de ayrıca mutluyuz” diyor.

15-30 yaş arasında gençlerin katılabildiği çekilişleri takip etmek isteyenler, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin Instagram hesabını takip edebilecek.