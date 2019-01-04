Her şey hayvanlar üşümesin diye

Eskişehir'de eğitim gören üniversite öğrencileri, sokak hayvanlarının soğuk hava koşullarında barınabilmesi için kulübe yaptıkları bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Bir grup üniversite öğrencisi sokakta yaşayan canlıların soğuk kış aylarında beslenme ve barınma konusunda yaşayabilecekleri sıkıntıları gidermek için bir araya geldi. Sokak hayvanları için yoğun çabalar sarf eden gençler, kendi el emekleriyle hayvanlara kulübe yaptı. Titizlikle çalışan öğrenciler, hayvanların soğuk günlerde daha rahat ve sıcak bir yuvada kalabilmesi için kulübelerin bütün detaylarına dikkat etti. Kulübeleri tamamladıktan sonra sokak hayvanlarının beslenebilmesi için içlerine mama kapları da koyacaklarını ifade eden gençlerin arasındaki dayanışma dikkat çekti.

İnsanların sokak hayvanları hakkında son zamanlarda duyarlılığını arttırmasının sevindirici olduğunu dile getiren Cihan Durmuş, “Arkadaşların etkinlik yaptığını duydum. Bir de işte hani sokak hayvanları için yapacakları, kesecekleri, biçecekleri işleri bir piyano odasında falan yapacaklarmış. Ben de ‘Atölyeyi kullanabilirsiniz' dedim. Son zamanlarda gerçekten çok sevindirici olmaya başladı. Handikabı şu sadece, tabi herkes kendi yaptığından sorumludur, ama yaptığın şeyin başkası tarafından bozulması, bu durumda yaptığın şeyin bir anlamı olmuyor. Ama bu yapmayı bırakmak anlamına da gelmiyor. Öyle ortada bir denge bulmak gerekiyor. Hayvanı sokağa atmak, kaç tane yuva yaparsan yap yerine geçemez ama sonuçta yapılan şeyin iyi olması, faydalı bir şey olması, buna insanların Pazar günlerini ayırıp burada talaş içinde emek veriyor olması, biraz da üşüyerek, bu güzel bir şey” diye konuştu.

“Evlerinin önüne bir kap mama, su bıraksalar bu kimseye zarar vermez”

Sokak hayvanlarının sokakta üşümemesi için özel olarak yılbaşını seçtiklerini belirten Emre Aras, “Havalar çok soğuk biliyorsunuz, Eskişehir'de yaşıyoruz. Sokakta kalan çok fazla hayvan var, kedisi olsun köpeği olsun kuşları olsun. Bütün hayvanlar için, daha sağlıklı yaşayabilmeleri için, soğuktan üşümemeleri için, donmamaları için hem onlara bir kulübe yapıyoruz hem de onların içlerine bir mama kaplarını koyuyoruz. Düzenli olarak beslemeler yapıyoruz. Onların da burada var olduğunu insanlara biraz daha göstermeye çalışıyoruz. Onlar da sonuçta canlılar, bizimle birlikte yaşıyorlar, onlarla aynı hayatı paylaşıyoruz ve onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Bunun için uğraşıyoruz. Evlerinin önüne bir kap içinde mama bıraksalar, su bıraksalar bu kimseye zarar vermez yani. Karton alırsınız koyarsınız, en azından ıslanmaz onun üstünde yatar. Bunlar çok basit şeyler ve hepimizin yapabileceği şeyler ekstra bir çaba sarf etmemiz gerekmiyor. Bunun farkındalığını oluşturmak istiyoruz sadece” diye iletti.