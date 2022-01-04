Her yağmur sonrası oluşan çamur manzarasına isyan ediyorlar

Eskişehir'in Tutanlı sokağı sakinleri, Mehmet Anadolu Lisesi karşısında her yağmur sonrası oluşan çamurlu yola bir çare bulmalarını istiyor.

Yenibağlar mahallesinde yağmurlu havalardan dolayı meydana gelen çamur manzarası Tutanlı sokak sakinlerini isyan ettiriyor. Yol üstünde meydana gelen çamur hem yolda yürüyenler için hem de araç sahiplerine zor anlar yaşatıyor. Mahalleliler, yetkililerinden, Mehmetçik Anadolu Lisesi karşısındaki yolun, su giderleri ve kanalizasyonlarına bir an önce çare bulmalarını istiyorlar.