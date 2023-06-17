Her yağmurda bodrumu su dolan kadın ESKİ'ye isyan etti

Eskişehir'de etkili olan sağanak sonrasında vatandaşların evine ve garajlarına kanalizasyon suyu doldu. Her yağmurda bodrumuna su dolan Serap Can, “Kanalizasyonu kendi imkanlarımla yaptırdım, biraz rahat ettim ama problem devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) neden bir şey yapmıyor anlamıyorum” diyerek isyan etti.

Eskişehir'de öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarıda bulunduğu yağış, kentin bazı bölümlerinde sel ve su birikintilerine neden oldu. Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Üstün Sokak ile Dereli Sokak'ta bulunan logar suyu tahliye edemeyince su birikintisi oluştu. Birçok evin bodrumu ve garajı sel sularıyla doldu. Ev sahipleri ikametlerinin zemin katlarını ve garajlarında bulunan sel suyunu kendi imkanları ile boşaltmaya çalıştı. Bodrumunun her yağmurda sel suyu ile dolduğunu iddia eden Serap Can sitem etti.

“Yağmur suyu her seferinde bölgeyi felç ediyor”

ESKİ'ye defalarca durumla alakalı şikayette bulunduğunu iddia eden Can, “Logarımız sorunlu, hiçbir şey olmasa 3-4 defa bu kanalizasyon pisliği benim evime girdi. ESKİ'yi arıyorum, gelip suyu çekiyorlar ama daha sonra hiçbir şey yapan yok. Muhtarı arıyorum, ilgilenen yok. Camlarım patlıyor ve yağmur suyu içeri doluyor. Kanalizasyonu ben kendi imkanlarımla yaptırmaya çalıştım, bir nebze olsun rahat ettim ama bu yağmur suyu her seferinde bölgeyi felç ediyor. Bu sistemin değişmesi gerekiyor, ben bile bunun değişmesi gerektiğini biliyorum ama yetkililer neden bunu anlayıp, bir şey yapmıyorlar” diyerek duruma isyan etti.