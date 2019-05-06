Her yenidoğan adına bir fidan dikildi

Etkinliğine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Yunus Emre Devlet Hastanesi yöneticileri, Şehir Hastanesi yöneticileri, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve anne-babalar katıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün, şehre yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisini aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edindirmek, çevre anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesinde doğan ‘'Her Yenidoğan Adına Bir Fidan' 'dikim etkinliğinde dikilen her fidanın sertifikası yeni doğanların ebeveynlerine takdim edildi.

Fidan dikim törenine katılan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüz ile yapılan İşbirliği protokolü gereğince Eskişehir Şehir Hastanesinde her yenidoğan adına bir fidan dikim etkinliğini gerçekleştirdiklerini, sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen proje kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesinde doğan her bebeğin annesine, taburcu olmadan önce, bebeği adına düzenlenmiş bir fidan sertifikası takdim edildiğini, ağaç dikim mevsiminin gelmesi ile sertifika teslim edilen her bir bebek için bir fidan dikiminin Turgutlar mevkiinde ailelerinde katılımıyla yapıldığını belirterek; fidanların temini, koruma, sulama ve bakımını üstlenen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne, işbirliği için teşekkür etti.