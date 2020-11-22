Herkes için tasarım

Son olarak Tepebaşı Kuluçka Merkezi'nin mentor, çalışma alanı ve network desteği ile sağlanan iş birliği kapsamında X Design Factory, 3 aylık bir çalışma sürecine başladı. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde devam eden çalışmalar kapsamında X Design Factory, Eskişehir'de ve Türkiye'de görünürlüğünü artırıyor. İki endüstriyel tasarım, üç iç mimar ve bir de grafik tasarımcının yer aldığı 6 kişilik genç kadrodan oluşan X Design Factory, dinamik, heyecanlı, yenilikçi, çevresine karşı duyarlı ve saygılı tasarımcıları bir araya getirmeyi hedefleyen bir multidisipliner oluşum olarak dikkat çekiyor.