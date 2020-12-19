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HES kodu kartına tanımlı olmayan yolcu otobüsün ilerlemesine engel oldu

Eskişehir’de HES kodu biniş kartına tanımlı olmayan alkollü yolcu binemediği otobüsün önüne geçip hareket etmesine izin vermedi.

Eskişehir'de HES kodu biniş kartına tanımlı olmayan alkollü yolcu binemediği otobüsün önüne geçip hareket etmesine izin vermedi.


HES kodu artık herhangi bir kapalı bir ortama girmek için şart haline geldi. Dün akşam saatlerinde Eskişehir'in Odunpazarı otobüs duraklarında meydana gelen olayda, alkollü olduğu anlaşılan ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu, HES kodunun yolcu kartına tanımlı olmadığı için otobüsten indirildi. Duruma sinirlenen şahıs belediye otobüsünün önüne geçip hareket etmesini engelledi. Yolcular ve çevreden tepki gösteren alkollü şahıs, polisin olay yerine gelmesiyle otobüsün önünden çekilip yoldan ayrıldı.

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