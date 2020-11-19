HES kodu kazanç kapısı oldu

Kent merkezindeki bir otobüs ve tren bileti satış noktasında cama yapıştırılan yazılarda, internet üzerinden HES kodu işlemlerini yapmak isteyenler için duyurular yer alıyor. Yazılardan ilkinde “Estram kartına HES kodu yükleme işlemi yapılır”, ikincisinde, “HES kodu alınır” ve sonuncusunda ise “65 yaş üstü için seyahat izin belgesi alınır” yer alıyor. Daha çok yaşlılar ve interneti pek kullanamayan vatandaşlar bu ilanlar sayesinden 5 lira gibi bir ücret ödeyerek HES kodlarını alabiliyor.

Ücretsiz olarak kolayca edinilebilir

HES kodu e-Devlet üzerinden, HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasıyla ve cep telefonlarından SMS atma yoluyla ücretsiz olarak edinilebilir. Seyahat izin belgesi için yalnızca e-Devlet sistemi kullanılabilirken, Eskart ile HES kodunun eşleştirilmesi işlemi www.eskisehir.bel.tr veya www.estram.com.tr adreslerinden kolayca ve ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor.