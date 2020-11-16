HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

HES kodu olmadan girilebilen yerlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Postaneler, banka şubeleri, AVM'ler gibi pek çok yere giriş için HES koduna sahip olma zorunluluğu getirilirken, ülke genelinde herkesin koda sahip olması hedefleniyor. Bunun bir sonucu olarak pek çok yerin girişindeki kuyrukların metrelerce uzadığı gözlemleniyor.