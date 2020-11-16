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HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

Korona virüsün ülke genelinde hızla yayılmaya devam etmesi üzerine (Hayat Eve Sığar) HES kodunun kullanım alanı genişletilince pek çok yerde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.


HES kodu olmadan girilebilen yerlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Postaneler, banka şubeleri, AVM'ler gibi pek çok yere giriş için HES koduna sahip olma zorunluluğu getirilirken, ülke genelinde herkesin koda sahip olması hedefleniyor. Bunun bir sonucu olarak pek çok yerin girişindeki kuyrukların metrelerce uzadığı gözlemleniyor.

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