Heyecan, sevinç ve üzüntü bir arada

Eskişehir Seyitgazi İlçesi Kırka Atatürk İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri, karne heyecan ve sevincinin yanı sıra tayini çıkan öğretmenleri için yaşadıkları üzüntüyü aynı gün yaşadı

Öğrenciler, öğretmenleri Burcu Yıldırım'ın Eskişehir Vali Ali Fuat Güven İlkokulu'na tayin edilmesinden dolayı karne günü heyecan, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadı. Yarıyıl döneminin son gününde, öğretmenlerine hazırladıkları güzel bir slayt gösterisinden sonra gözyaşlarını tutamayan katılımcılara seslenen öğretmen Burcu Yıldırım;' 'Sizlerden ayrılmak beni derinden üzdü. Eskişehir'de artık bir kardeşiniz ve öğretmeniniz var. Her zaman kapınız var, sizleri asla unutmayacağım. Sizleri çok seviyorum'' diye belitti.

Program için okulda bulunan Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol da; ''Bu mutlu ana ortak olmak bizleri duygulandırdı öğretmenimize yeni görev yerinde başarılar diliyorum'' diye belirtti.

Daha sonra Burcu öğretmene, sınıf annesi Ummuhan Demir tarafından, içinde sınıf adına; ''Öğretmenim eğer hata yapıp kırdıysak kalbinizi üzdüysek bizi affedin. Her ne kadar gitme desek de faydası yok, artık sesiz kıyamet gibi kopsa da yüreğimizde faydası yok artık. 'Elveda' notuyla beraber bir çiçek taktim edildi. Sonrasında çocukların karnelerini Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı'nın elinden aldılar.