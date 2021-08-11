Hibeli koçlar Ankara ve Afyonkarahisar'a teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibeli olarak dağıtımı yapılan damızlık koçlar, Ankara ve Afyonkarahisar'daki yetiştiricilere teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Damızlık Koç- Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Rehberi kapsamında, yüzde 50 hibeli olarak dağıtımı yapılacak olan Anadolu merinos cinsi damızlık koçlardan 69 adeti geçen hafta Antalya, Isparta ve Denizli illerindeki yetiştiricilere teslim edilmişti. Bölgedeki 6 il arasından koordinatör olarak seçilen Eskişehir'de, Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Birliğine ait Damızlık Koç İstasyonundan temin edilen damızlık koçlardan 74 tanesi Ankara'daki 19 yetiştiriciye, 11 tanesi ise Afyonkarahisar'daki 3 yetiştiriciye törenle teslim edildi.

“2021 yılı içinde toplamda 400 koç dağıtımı gerçekleştirilecek”

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Mevzuat kapsamında yüzde 50 hibeli olarak, 2021 yılı için 6 ile toplamda 400 adet koç dağıtımı gerçekleştirilecek olup puanlama usulü ile iller bazında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan kesin listelerle bu koçların kimlere dağıtılacağı belirlenmiştir. 2021 yılında uygulanmaya başlayan proje 2 yıl devam olacak olup 2022 yılında da yetiştiricilerimiz yüzde 50 Hibeli damızlık koç desteğinden faydalanabilecektir. Tüm yetiştiricilerimize, İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine, küçükbaş hayvancılık sektörüne hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine ye verildi.