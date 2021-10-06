Hidrolik ayarı hırsızların önüne geçiyor

Eskişehir'de bir anda düşen hava sıcaklıkları kışın yaklaştığını hissettirdi. Birçok evde kışa hazırlık yapılmaya başlandı. Binalarda ise kışa hazırlık olarak dış kapıların hidrolik ayarlarının yapılması gerekiyor. Kapıların yaz aylarında hızlı kapanmasını engelleyen hidrolikler, kış aylarında da açık kalmamasını sağlıyor. Gerekli bakımın yapılmadığı kapılar yazın hızla kapanarak zarar görürken, kış aylarında açık kalıyor. Tam kapanmayan kapılar ise hırsızların önünü açıyor.

“Vatandaşlar bu ayarı kendileri yapamaz”

Apartman hidroliklerinin ayarlanması hakkında bilgi veren 25 yıllık çilingir Mustafa Işık, vatandaşları bu ayarı kendileri yapmaması gerektiğini belirtti. Kapıların sağlıklı çalışabilmesi için bilirkişi tarafından bu ayarların yapılması gerektiğini belirten Işık, “Apartman kapılanının aktif çalışabilmesi için hidrolik takılıyor. Bu aletlerin içinde fren hidrolik yağı var. Bu hidroliğin yazın ve kışın işlevi birbirinden farklı oluyor. Yazın kapı çarpmalarını engellerken, kışın kapıların açık kalmasını önlüyor. Fakat mevsim geçişlerinde ayarının yapılması gerekiyor. Ayar anahtarı kısmından gerekli ayarlama yapılmazsa eğer kapı ya kapanmaz ya da hızlı kapanır ve çarpar. Kışın donan fren hidrolik yağı kapanmaya engel olurken yazın ise eridiğinde hızlı kapanmalara sebep oluyor. Vatandaşlar bu ayarı kendileri yapamaz. Uygun anahtar olmadan sağlıklı şekilde ayarlanması mümkün değildir. Ayrıca kendi imkanları ile yapmaya kalktıklarında hidrolik sistemine de zarar verebilirler” ifadelerini kullandı.

“Hidrolik ayarı yapılmazsa çok daha büyük zararlarla karşılaşabilirler”

Hidrolik ayarının yapılmaması durumunda farklı şekillerde birçok zarara sebep olabileceğini belirten Mustafa Işık, şu ifadeleri kullandı:

“Apartmanda yaşayanlar hidrolikleri yaptırmak için verecekleri cüzi miktarlardan kaçmasınlar. Eğer hidrolik ayarı yapılmazsa çok daha büyük zararlarla karşılaşabilirler. Yaz aylarında kapıların sert çarpması kapıya zarar verir. Apartman kapısının kış aylarında açık kalmasıyla da ısı kaybı yaşanır ve hırsızlık olayları olabilir.”