Hidroterapi ile sağlığınıza kavuşun

Dr. Türkan Tünerir, Fizyomer'de uygulanan hidroterapi hizmetinin faydalı olduğu hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Eskişehir Fizyomer Terapia'da hidroterapi uygulaması, genelde erişkinlerde nörolojik hastalıklar sonucu oluşan inme tedavisinde ve çocuklarda Celebral Palsi hastalığının tedavisinde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Skolyoz, postür bozuklukları gibi hastalıklarda havuz içinde uygulanan özel egzersiz ve rehabilitasyon programlarıyla hastalarda iyileşme sağlandığını belirtti. Suyun kaldırma gücü ile vücuda uygulanan basınç azalıyor, vücut ağırlığı yüzde 90'a kadar azalıyor, suyun etkisi ile de daha rahat hareket ediliyor. Dışarıda adım atamayan çocuk, havuz içinde birkaç adım atabiliyor. Suyun rahatlatıcı etkisinden de yararlanılıyor ve çocuklar bunu bir oyun gibi görüyor, bu nedenle tedavide daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Otistik çocuklarda da havuz terapisi uygulamaya başladık. Onlarda bedensel sıkıntı olmasa da suyun içindeki hareketler genel olarak otistik çocuklara fayda sağlayabiliyor."

Hidroterapi nedir?

Son yıllarda Türkiye'de hidroterapi alanında büyük gelişmeler yaşandığını aktaran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, hidroterapi yönteminin birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlandığını aktardı. Hidroterapiyi, hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğinin kullanılarak yapılması olarak tanımlayan Dr. Tünerir, "Eklemleri üzerine yük bindirilemeyen hastalar, suyun kaldırma kuvveti sayesinde rahatlıkla eklemlerini kullanarak egzersizlerini daha ağrısız ve aktif şekilde yapabilmektedirler" şeklinde konuştu. Özellikle bel, boyun ve sırt rahatsızlıkları olan hastalarda hidroterapinin son derece etkili olduğunu belirtti.

Obezite de etkili

Hidroterapiyi Obezite tedavisinde de kullandıklarını aktaran Dr.Tünerir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Obezite sınırlarında olup bir türlü kilo veremeyen kişilerde de su içi egzersiz vücut metabolizmasını hızlandırarak, sağlıklı kilo vermeyi sağlamaktadır. Yine kronik kas ağrılarıyla seyreden ve yaşam kalitesini bozan Fibromiyalji hastalığında hidroterapiye eklediğimiz terapötik masaj ile birlikte çok etkili sonuçlar elde edilmektedir. Ortopedi ve beyin cerrahisi ameliyatlarından sonra yapılan su içi rehabilitasyon programları kişinin normal vücut fonksiyonlarına hızla kavuşmasını sağlayarak ameliyat başarısını arttırmaktadır."