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Hikâye yarışmasında ikinci oldu

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Funda Nur Sönmez, Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından tertiplenen; ’Millî Mücadele, 1.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Funda Nur Sönmez, Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından tertiplenen; 'Millî Mücadele, 1. Dünya Savaşı, Çanakkale'de Türk Ocak'ları ve Türk Ocaklılar' temalı hikâye yarışmasında ikinci oldu.


Yarışmasının adı, Türk Ocaklarının ilk kuruluş çalışmalarını 1911 yılında Karacaahmet Mezarlığında başlatan 190 Askeri Tıbbiyeli hatırasına “Karacaahmet'te İlk Buluşma” konmuştu. 15-25 yaş aralığında çok sayıda yarışmacının iştirak ettiği yarışmada edebiyatçılardan meydana gelen seçici kurul, Fatih Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşında Funda Nur Sönmez'in “İsimsiz Neferler” hikâyesini ikinciliğe uygun buldu. Çok sayıda davetlinin iştirak ettiği Eskişehir Türk Ocağında yapılan ödül töreninde Funda Nur Sönmez'in büyük coşkuyla karşılanan ve alkışlanan hikâyesi okundu. Daha sonra 3 bin lira maddi armağanı ve başarı beratı Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgili ve Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından genç öğrenciye takdim edildi.

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