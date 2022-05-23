Hırsızlar bu sefer mezarlığın kapsını çaldı

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişilerce mezarlık kapısının çalınmasına tepki gösteren Karacaşehir Mahalle Muhtarı Murat Çelik, “İnsan olan mezarlığın demir kapılarını çalmaz” dedi.

Karacaşehir Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayı görenleri şaşırttı. Mahallede bulunan mezarlığı seçen hırsızlar, giriş ve çıkışında bulunan demir kapıları yerinden sökerek çaldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Mezarlığı kendi imkanlarıyla iyileştiren ve çevre düzenlemesini yapan vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterdi.

“İnsan olan mezarlığın demir kapılarını çalmaz”

Yaşanan olay karşısında hem kendisinin hem de mahallenin yaşadığı üzüntüyü ve şaşkınlığı dile getiren Karacaşehir Mahalle Muhtarı Murat Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün saat gündüz 9 buçuk, 10 arası köyümüzde hayvancılık yapan bir arkadaşımız beni aradı. “Muhtarım mezarlığımızın demir kapıları yok, bilgin var mı” dedi. Şaşırdım “Nasıl yani dedim” ve geldim. Kapıya baktım, gerçekten yok. Sinirlendim, jandarmayı aradım. O esnada mezarlığın ana girişine girdim, oradaki kapı da yoktu. Daha sonra jandarma ve olay yeri inceleme ekibi geldi. Gerekli işlemleri yaptılar. Şu anda 3 tane farklı noktada bulunan kamera görüntüleri izleniyor. Hayatta aklımıza gelmeyecek bir şey oldu. Mezarlığın demir kapıları nasıl çalınabilir? Burada hayvanlarımıza bakan insanlar kapıların cuma akşamı 9 gibi olduğunu görmüşler. Hırsızlar kapıları menteşelerinden kaldırıp alıp gitmişler. Şaşırıyoruz, hem de çok. Bunu yapan bence insan değil. İnsan olan mezarlığın demir kapılarını çalmaz. Bir an önce yapanların bulunmasını istiyoruz. Jandarmamıza güveniyoruz.”