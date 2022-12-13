Hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdü

Eskişehir'de güvercin çalmak için girdiği evin sahibini çatıda tabanca ile vurarak öldüren katil zanlısı polis ekiplerinin bin 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalandı.

Olay, 10 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan Hüseyin Pınar'a ait müstakil eve hırsız girdi. Evin çatısında bulunan güvercinleri çalmak isteyen şüpheli Neşat T. (19), karşılaştığı evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Pınar'a tabanca ile ateş etti. Mermilerin hedefi olan Hüseyin Pınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bin 250 saatlik güvenlik kamerasının incelenmesiyle saklandığı yer tespit edildi

Silah sesinin ardından olay yerine gelen komşuları, Hüseyin Pınar'ın cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipler, olay yerinden kaçan 19 yaşındaki şüpheli Neşat T.'nin peşine düştü. Çevreden toplanan bin 250 saatlik güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığı tespit edilen Neşat T., Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, cinayetin gerçekleştiği ev, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis ekiplerince mühürlendi.