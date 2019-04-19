İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hırsızlık olayı şüphelilerinin savunması pes dedirtti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli ikametlerden hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 kadın yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, adliyeye sevk edildikleri esnada kendilerini görüntüleyen gazetecilere "FETÖ'cü mü çekiyorsun" dedi.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen G.İ., E.İ. ve N.İ. isimli şahıslar dün polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.


'Hırsızlık olayı şüphelilerinin savunması pes dedirtti'


Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli kadın, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri nezaretinde adliyeye getirildi. Bu esnada kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheliler yüzlerini kapatarak 'FETÖ'cü mü çekiyorsun' diyerek çıkıştılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.