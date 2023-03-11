Hırsızlık olayının şüphelisi jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince gerçekleşen çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi 1 kişi yakalanırken, ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleşen çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi 1 kişi yakalanırken, ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakintepe Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi İ.G., kent merkezinde çaldığı hurda malzemelerle dolu kamyonette yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatılırken, çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.