Hırsızlık olaylarının 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte farklı tarihlerde meydana gelen 3 hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelileri D.Ü., H.M. ve V.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı 2 ikamette yapılan aramada; 2 tabanca, 1 elektrikli bisiklet, 1 scooter, 1 elektrikli ısıtıcı ve çeşitli inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.