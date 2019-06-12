Hırsızlık şüphelileri adliyede

Eskişehir'de farklı mahallelerde ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de Cumhuriyet, Kumlubel ve Gökmeydan mahallelerinde bulunan ikametlerde geçtiğimiz günlerde hırsızlık olayları gerçekleşti. Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarını G.İ. ve Y.Y. isimli şahısların yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıslar, mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.