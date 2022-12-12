Hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı, çalıntı eşyalar ele geçirildi

Eskişehir'de gerçekleşen bir hırsızlık olayının ardından başlatılan çalışma sonucu yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde gerçekleşen ‘İşyerinden Hırsızlık' olayı ile ilgili Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu C.Y., S.B. ve B.P. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden S.B.'nin ikametinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B. ve B.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.