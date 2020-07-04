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Hırsızlık şüphelisi 4 şahıs adliyede

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz tarihinde Yenibağlar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Olaya karıştığı belirlenen şüpheliler M.A., O.K., E.M. ve G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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