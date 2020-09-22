Hırsızlık şüphelisi 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 4 şüpheli, polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Eylül günü Akcami Mahallesindeki otomobil hırsızlığı, 19 Eylül günü Uluönder Mahallesi'nde park halinde bulunan hurdaya ayrılmış minibüsten 40 kilogram ceviz ve 3 bin 100 TL para hırsızlığı ile aynı gün Şirintepe Mahallesi'nde bir otomobilden 2 bin TL değerindeki cep telefonu hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatmıştı. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını S.Ö., İ.B., E.K. ile O.K. isimli şahısların gerçekleştirdiğini ve çalmış oldukları eşyaları sattıkları tespit edildi.

Üç ayrı olayla ilgili 4 şüpheliler, dün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 6 bin TL değerindeki çalıntı araç, 2 bin TL değerindeki cep telefonu ve 480 TL değerindeki 24 kilogram ceviz bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan şüpheli S.Ö. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.