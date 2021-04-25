Hırsızlık şüphelisi 7 kişi yakalandı

Eskişehir'de 'hırsızlık' suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, haklarında "hırsızlık" suçundan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, İbrahim S., Songül D., Birgül D., Leyla D. ve Serkan U. ile 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise cezaevine teslim edildi.