İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık şüphelisi 7 kişi yakalandı

Eskişehir’de ’hırsızlık’ suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de 'hırsızlık' suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, haklarında "hırsızlık" suçundan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda, İbrahim S., Songül D., Birgül D., Leyla D. ve Serkan U. ile 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise cezaevine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.