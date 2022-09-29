Hırsızlık şüphelisi ile birlikte 29 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

Eskişehir'de 100 bin lira değerindeki bakır kablonun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli şahısla birlikte 8 ayrı suçtan 29 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisini de yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Karagözler Mahallesi'nde piyasa değeri 100 bin lira olan 300 metrelik bakır kablonun çalınması olayıyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın failinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin ikameti ve aracı tespit edildi. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda, 1 adet plakası olmayan ve motor şase numarası silinmiş motosiklet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve çalıntı olduğu değerlendirilen 2 adet 1,5 metre uzunluğunda geyik boynuzu ele geçirildi.

Ayrıca Hırsızlık şüphelisinin yanında olan ve 8 ayrı suçtan 29 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs da yakalandı. Her iki şahıs da gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. ‘Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı' ve ‘Motosiklet Hırsızlığı' suçlarıyla adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olarak yakalanan şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.