İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 10 farklı inşaatta çalışan işçilerin cep telefonu ve cüzdanlarının çalınması olayı ile alakalı yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli Fırat Ç. ikametinde yakalandı.


Gözaltına alınan Fırat Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.