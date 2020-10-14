Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 10 farklı inşaatta çalışan işçilerin cep telefonu ve cüzdanlarının çalınması olayı ile alakalı yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli Fırat Ç. ikametinde yakalandı.

Gözaltına alınan Fırat Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.