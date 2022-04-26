Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yakalanan bir hırsızlık şüphelisinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde Beylikova'nın Gökçeayva Mahallesi'nde meydana gelen ‘Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı' olayının faili 1 şüphelinin kimliği tespit edildi. Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyon neticesinde şüpheli B.E., Beylikova ilçe merkezindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Beylikova Sulh Ceza Hâkimliğince verilen arama kararına istinaden şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet mermi ele geçirildi.

Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli, ‘Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı' ve ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.