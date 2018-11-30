Hırsızlık ve yaralama şüphelisi gözaltında

Eskişehir'de birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı ve bir ikamette de ev sahibini ağır yaraladığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında çalışma başlattı. Ekipler, ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ve 4 Eylül tarihinde Yenikent Mahallesi'nde yaşanan H.H.'nin bıçakla ağır yaralanması olayıyla alakalı operasyon düzenledi. Söz konusu hırsızlık ve yaralama olayı şüphelisinin Vadişehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, şüpheli Gökhan Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, şehirde 14 ayrı hırsızlık olayı ile 1 kişinin bıçakla ağır yaralanması olayına karıştığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayarlar, inşaat malzemeleri, sigara, saat, ziynet eşyaları ile çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.