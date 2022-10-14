Hırsızlıktan aranan 2 şüphelinin aracında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 1'i kadın 2 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, Akpınar Mahallesi'ne gelecek olan 1 şüpheli araçta uyuşturucu madde olduğu ihbarı aldı. Alınan bilgiye göre, araçta ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada; 2 gram eroin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler E.Z. ve S.R. hakkında adli işlem başlatıldı.