İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlıktan suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin denetiminde durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiden birisinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edilirken, narkotik köpeği araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin denetiminde durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiden birisinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edilirken, narkotik köpeği araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Sarısungur mevkiinde sabit yol kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç sürücüsünün ve yanındaki iki şahsın şüpheli hareketleri üzerine jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet ‘Bong' adı verilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca olay yerine getirilen Jandarma Narkotik Köpeği Tetik vasıtasıyla araçta yapılan detaylı aramada 2 gram metamfetamin ele geçirildi.


Araç içerisindeki biri kadın 3 şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında ise 1 kişinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile araçtaki 3 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek' suçundan işlem yapıldı.

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