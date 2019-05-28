Hırvatistan'dan Türkiye'ye Avrupa Birliği'nde tam destek

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret eden Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri için destek vereceklerini dile getirdi.

Bir dizi ziyaretler için Eskişehir'e gelen Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Cvitanovic'i valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak karşılarken daha sonra ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzalandı. Makam odasında devam eden ziyarette Büyükelçi Cvitanovic, 2020 yılının ilk çeyreğinde Hırvatistan'ın başkanlık edeceği Avrupa Birliği hakkında Türkiye'nin desteklerini beklediklerini ifade ederken, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişi konusunda da destek vereceklerini dile getirdi.

“Avrupa Birliği sürecindeki desteğinin artarak devam edeceğine inanıyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özdemir Çakacak, Avrupa Birliği sürecinde Hırvatistan'ın Türkiye'ye desteklerinin artacağına inandıklarını belirtti. “İlişkilerimizin daha da geliştirilmesini arzuluyoruz” diyen Çakacak, “Sayın Büyükelçiye ilimize ve valiliğimize yaptığı bu nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerimi ifade ediyor, hoş geldiniz diyorum. Türkiye ile Hırvatistan arasında her geçen gün daha da gelişen ilişkiler mevcuttur. Balkanlar mevcut olmak üzere pek çok alanda iki ülke arasında kuvvetli bir ilişki mevcuttur. Türkiye, Hırvatistan'ı bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk tanıyan ülkelerin başında gelmektedir. Aynı şekilde Hırvatistan'ın NATO'ya üyeliğinde de Türkiye'nin katkısı olmuştur. Aynı şekilde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde de Hırvatistan'ın Türkiye'ye çok ciddi destekleri olmuştur. Hırvatistan 2020 yılının ilk çeyreğinde Avrupa Birliği Başkanlık sürecini üstlenecekler. Avrupa Birliği sürecindeki desteğinin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Var olan ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileriye götürülmesi noktasında iki devletin çok ciddi işbirlikleri vardır. Bu ziyaretler de var olan ilişkilerimizin, özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da geliştirileceğine inanıyoruz. Eskişehir çok önemli sanayi ve ticari potansiyele bir şehirdir. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yanında biz tabi ki Eskişehir ve Hırvatistan arasında var olan ticari ilişkilerimizin de daha da geliştirilmesini arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hırvatistan Türkiye'ye çok ciddi şanslar sunacaktır”

Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişi için Hırvatistan'ın kapılarını kalpten açacağını dile getirdi. “Hırvatistan Türkiye'ye çok ciddi şanslar sunacaktır” diyen Cvitanovic, “Çok önemli bir zamanda sizin bu özel şehrinize gelmiş bulunuyorum. Sizin de vurguladığınız üzere önümüzdeki yıl Ocak ayı itibariyle ülkemizin Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı başlıyor. Ancak önemli bir nokta var, hazırlıklar aşamasında Hırvatistan'ın, sizlerin başkanlıkla ilgili desteklerine ihtiyacı olacaktır. Bu süreçte Hırvatistan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için büyük çaba gösterecektir. Sayın Vali'nin de ifade ettiği üzere bir diğer önemli nokta ise ekonomik işbirlikleri hususudur. Hırvatistan Türkiye'ye çok ciddi şanslar sunacaktır, sadece bölgeye değil tüm Avrupa'ya erişmek ve bağlantı kurmak konusunda. Sadece ticaret anlamında değil ulaştırma anlamında da fırsatlar sunacaktır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişi için Hırvatistan kalpten kapılarını açacak, gönlünü Türkiye'ye açacaktır. Bu da bizim sizi ağırlamaktan ne kadar mutluluk duyacağımızı ifade edecektir size” şeklinde konuştu.