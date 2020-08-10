Eskişehir dijital dönüşümüne güç katacak ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hayata geçirilen Eskişehir Dijital Dönüşüm Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi ‘HİSER'in açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya projeye dâhil olan firmalar katıldı.

Projenin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını ve yaklaşık bütçesi 1 milyon dolar olduğunu ifade eden ESO Meclis Üyesi Mehmet Taşkın, projeyle Eskişehir'in imalat sektöründe dijital dönüşüm hızlanacağını ve geliştirilen hizmetlerle imalatta verimliliğin daha da artırılacağını belirtti.

ESO'nun koordinatörlüğünde ATAP A.Ş'nin ortaklığında gerçekleştirilecek projenin açılış toplantısına katılan firmalara, HİSER hakkında bilgi veren Taşkın, bu sayede Eskişehir'in imalat sektöründe ülkemizin en güçlü merkezlerinden biri olmasının hedeflendiğini de belirtti.

Yaptığı sunuşta proje kapsamında gerçekleştirilecekler hakkında bilgi veren ve yol haritasını açıklayan ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk ise, “Kümelenme modeliyle bir araya gelen firmalarımız için sektörel ihtiyaç analizi, eğitim, yurtdışı iş heyeti programları, alım heyeti programları, fuar katılımları ve uluslararasılaştırma çalışmaları yapılacak. Bu sayede şehrimizde birlikte iş yapma kültürünü de geliştirmiş olacağız” dedi.

Yapılan açılış değerlendirmelerinden sonra toplantıya katılan firmalar kümelenin nasıl oluşması gerektiği hakkında görüşlerini paylaştı ve projedeki dijital dönüşümün diğer sektörlere uygulanabilmesi için danışmanlık yaparken nasıl bir yol takip edileceğini değerlendirdi.