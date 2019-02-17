Hızla giden kilolar hızla geri geliyor

Aşırı kilolarından şikâyetçi olduğu için kendisine gelen danışanlarına uyguladıkları tedavileri aktaran Diyetisyen Ayda Erken, "Diyet kişiye özel olmalı öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Diyet yeterli ve dengeli beslenmektir, bazen de hastalara göre perhiz yapacak kişilere uygulanan yemek listesidir. Diyet eşittir zayıflama doğru değildir. Halk arasında şöyle bir inanış var. Diyet aç kalmak, sevdiğimiz yiyeceklerden mahrum kalmak, can sıkıcı kişiyi mutsuz eden bir süreç olarak görülüyor onun için ilk önce kişiye diyeti anlatıyoruz diyet demek yasak demek değildir diyoruz" dedi.

"Diyette uyku son düzeni son derece önemlidir"

Diyetisyen Ayda Erken, sağlıklı bir bireyin ayda ağırlığının yüzde 5'ini vermeyi hedeflemesini önerdi. Erken, kişinin başlangıçta inanarak gelmesini inanmanın başarmanın yarısı olduğunu, ilk önce inanmak ve kararlı olmak gerektiğini söyledi. Hedef belirlerken kısa süreçte çok büyük kilolar verilmesinin doğru olmadığını belirten Diyetisyen Erken, “Çünkü hızlı verilen kilolar hızlı bir şekilde geri gelir. Diyette uyku düzeni son derece önemlidir. Sağlıklı bir bireyin günde en az 7-8 saat uyuması gerekiyor. Sık ve az yemek bizim uyguladığımız yöntemdir. Akşam yatmadan en az 3 saat önce yemek yemememiz gerekiyor. Yemek yedikten sonra hemen yatmamız vücudumuza verdiğimiz en büyük zarardır, çünkü metabolizma çalışma hızımız çok yavaşlıyor ve yağ depolaması çok hızlanıyor. Yatmadan önce bir ara öğün yapabiliriz, bu süt olabilir, meyve olabilir, yoğurt olabilir özellikle süt ve yoğurt uyku kalitesini artırıcı etkiler içerir” ifadelerini kullandı.

"Rafine şekerden uzak durun"

Özellikle rafineri şekerden uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Erken, şöyle konuştu:

“Çünkü rafine şeker, bizim insülin seviyemiz üzerinde etkili, kan şekerimizde ani değişikliklere sebep olabiliyor. Çok şeker yersek bir müddet sonra tekrardan yeme isteğimiz artıyor. Şeker bir süre sonra vücudumuzda yağ olarak depolanıyor. Yemek yediğimiz yerde televizyon, telefon olmamalı çünkü bunlar dikkati dağıttığı için ne yediğimizi bilmeyerek farkında olmadan daha fazla yememize sebebiyet verir. Su içmek diyette gerçekten çok önemli, posalı besinlerin kullanımını artırır. Metabolik atıkların atılımlarını sağlar. Su içerken de yudum yudum içmek gerekir, çok hızlı su içmeyelim. Suyu yavaş içmek vücudumuz için daha yararlı.”

"Oksijen yağ yakımını yüzde 40 artırıyor"

Diyet yaparken aynı zamanda egzersiz de yapılması gerektiği üzerinde duran Ayda Erken, “Bir harcadığımız enerji var, bir de aldığımız enerji var. Harcadığımız enerjiyi yüksek ve aldığımız enerjiyi de düşük tutarsak daha kolay kilo veririz. Bunun için egzersiz ve spor diyeti etkileyici unsurlardır. Spor derken illa ki kapalı alanlardaki sporlar diye düşünmeyelim, özellikle açık alanlarda yürüyüşü çok öneriyorum, çünkü oksijenin bol olduğu ortam yağ yakımını yüzde 40 oranında artırıyor. Fazla kafein, aynı zamanda karaciğer hastalıklarına sebep oluyor. Günde en fazla iki Türk kahvesi yeterli geliyor, o yüzden kafeini de ölçülü bir şekilde almamız gerekiyor. Çayın ise kahvaltı sırasında içilmemesi gerekiyor kahvaltıdan sonra içilebilir. Özellikle kadınların kahvaltıda çay yerine bitki çayı içmelerini öneririm. Biz en çok proteinli gıdaları kahvaltıda alırız. O yüzden bitki çaylarıyla aldığımız zaman onların eğilimi de daha kolaylaşır” şeklinde konuştu.