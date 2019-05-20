Hızlı Tren ve Uraysim projeleri Eskişehir ‘in milli davasıdır

Raylı sistemler sektörünün kalbi yeniden Eskişehir'de atacak. Ülkemizin 163 yıllık demiryolu serüvenin 125 yılına tanıklık eden Eskişehir'in yeniden merkez olması için kollarını sıvayan Eskişehir Sanayi Odası (ESO), bir dizi projeyle sektörün merkezini Eskişehir yapacak.

Bu konuda ilk adımı “Eskişehir Sanayi Odası Raylı Sistemler 2023 Vizyonu Sorunlar/Çözümler” raporunu sektördeki üreticiler ve akademisyenlerle bir araya gelerek atan ESO, yeni bir dizi çalışmayla sektörü hak ettiği yere taşımak için çalışacak.

Hızlı trenin üretiminin ve URAYSİM'in (Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi) Eskişehir'in milli davası olduğunu söyleyen ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “TÜLOMSAŞ'a ve URAYSİM'e tüm Eskişehir olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Eskişehir Sanayi Odası olarak Ramazan ayı sonu çalışmalara başlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Çözüm bulma zamanı geldi

Raylı sistemler sektöründe çalışan firmalar ile yapılan toplantılar neticesinde sektörün problemlerine çözümler için çalışmalara başlattıklarını belirten Kesikbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 365 oda/borsa, ilgili bakanlıklar ile devlet kurumları seviyesinde görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

Eskişehir'in önce Cer Atölyeleri sonrasında TÜLOMSAŞ ile devam eden raylı sistemler geçmişinde istenilen seviyede olmadığını söyleyen Kesikbaş, “Bugün hem dünya da hem de Türkiye'de raylı sistemler konusunda önemli yatırımlar varken, Eskişehir maalesef organize olamamış, kent ve kentin dinamikleri olarak raylı sistemler sektöründe gerilerde kalmıştır. Temsil konusunda odalarımız, kümeler raylı sistemler sektörüne yeterince sahip çıkamamış, problemlerini anlayamamış, çözümler üretememiş. Buna el atmanın zamanı geldi” dedi.

Ortak Akıl, Ortak Strateji, Ortak Vizyon

Eskişehir Sanayi Odası olarak, raylı sistemler sektörünün en kısa zamanda eski hak ettiği değeri bulması için çalışmalara imza atacaklarının altını çizen Kesikbaş, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin en büyük “Raylı Sistemler Çalıştayının” Eskişehir Sanayi Odası liderliğinde ve Eskişehir'de gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi. Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası Raylı Sistemler Sektörü için Ortak Akıl, Ortak Strateji ve Ortak Vizyon ortaya koyacak. Bu anlamda Raylı sistemler sektörünün Türkiye ve Dünya'da önemli dinamiklerini, kurumlarını ve bilim insanlarını Eskişehir'e davet edeceğiz. Bu sayede ciddi bir adım atma fırsatı yakalayacağız” diye konuştu.

Kaynaklar Raylı Sistemlere

Eskişehir Sanayi Odası olarak bu yıl içerisinde imzaladıkları, Avrupa Birliği tanıtım fonunu da Raylı Sistemler firmalarının tanıtımı için harcayacaklarından bahseden Kesikbaş, “Şehrin tüm bileşenleri ile bir konsey oluşturup, Eskişehir Raylı Sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız. Hızlı tren üretiminin Eskişehir'in milli meselesi olması gerekiyor. Hızlı tren üretiminin Eskişehir'e getirilmesi için Ramazan sonunda çalışmalara başlıyoruz” dedi.

Şimdi Birlik Olma Zamanı

Tüm Eskişehir'in, siyasilerin, bilim insanlarının ve sanayicilerin Hızlı Trenin Eskişehir'de üretimi için TÜLOMSAŞ'ın yanında durması çağrısında bulunan ESO Başkanı Kesikbaş, “URAYSİM Raylı Sistemler Test Merkezi Eskişehir için çok önemli bir yatırım. Şu an diğer bazı kentler bu projenin Eskişehir'den alınması için lobi çalışmaları yürütüyor. Bu konuda proje sorumlusu olan Anadolu Üniversitesine de her türlü destekte bulunuyoruz. Konuyu yakından takip ediyoruz. Ama dediğimiz gibi kent olarak birleşme zamanı gelmiştir” uyarısında bulundu.