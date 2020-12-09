Hizmet sektöründe ciddi boyutlarda daralma iş ve gelir kaybı yaşandı

Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, Covit19 salgınının pandemi niteliği kazanarak tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına almasıyla birlikte, ev dışı tüketiminin başında gelen yeme içme sektöründe, ciddi boyutlarda daralma iş ve gelir kaybı yaşandığının altını çizdi.

Bu sektörün toplam kayıtlı istihdamının yüzde 65 ini oluşturan aşçı, garson ve diğer hizmet çalışanlarının, gelir bakımından dibe vurduğunu kaydeden Kaya, "Hizmet sektörü ülke ekonomisi için büyük bir hacim ve öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sektörün sorunu Türkiye'nin sorunudur. Ekonomide bir kesimin harcaması diğer hizmet üreten kesimin geliri oluyor. Kriz bu açıdan bakıldığında hizmet sektörünün bir bakıma daha iyi anlaşılmasına vesile olmuştur. İşletmeler, et, balık veya yemek değil, sadece hizmet satıyor diye biliriz. Çünkü evde yapılan yemeğin maliyeti de bellidir. İşte bu yapılan hizmetlerin karşılığında, mutfaklardaki şef aşçılarımızda el emeği ve alın teri olan karşılıklarını bu hizmetten alıyorlar. İnsanlığı mı kurtaralım, yoksa günden güne Covit19 sebebi ile kaybettiğimiz tüm kazanımlarımızı mı kurtaralım, yoksa bu aşamada sağlıklı olarak ayakta kalıp gelecek güzel günlere umutla mı bakalım" dedi.