İhlas Haber Ajansı

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Hoparlör kutusu kedilere yuva oldu

Eskişehir’de bir sokakta bulunan, araba hoparlör kutusundan yapıldığı öğrenilen kedi kulübesi görenlerin dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de bir sokakta bulunan, araba hoparlör kutusundan yapıldığı öğrenilen kedi kulübesi görenlerin dikkatini çekiyor.


İstiklal Mahallesi Selim Sokak'ta bulunan ve kimliği belli olmayan kişiler tarafından yapılan kedi yuvası, görenlerin dikkatini çekiyor. Daha çok arabalarda kullanılan hoparlörden yapılan yuva, soğuk ve yağışlı kış günlerinde sokak hayvanlarını bir nebze de olsa koruyor. Örnek olan bu kulübe hayvanseverler tarafından da takdir topluyor.

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