HPV nedeniyle görülen genital siğillere dikkat

Münir Ali Bilgehan, korunmak için genç yaşta aşı yaptırılmasını önerdi.

Cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün çoğalmasıyla meydana gelen genital siğiller hem erkeklerde hem de kadınlarda görülüyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, aktif cinsel hayatın olduğu başladığı dönemde oluşan genital siğillerin erten teşhis sayesinde kremle tedavi edilebildiğini belirterek “Tedavide için geç kalınması durumunda cerrahi müdahale gerektiren genital siğiller, ciltte karnabahar şeklinde görünümle kendini belli ediyor. Bu siğiller kanser belirtisi ve nedeni olarak da sayılıyor. Tüm bu risklerden korunmak, kız çocuk, erkek çocuk ayrımı yapılmadan 11-12 yaşlarında iken yapılacak HPV aşısı ile mümkün olabilir” diye bilgi verdi.

“Kanser etkeni olarak görülüyor”

HPV (Human Papilloma Virüsü) nedeniyle oluşan genital siğillerin “kondilom” olarak bilindiğini anlatan Dr. Bilgehan, “Genital siğiller, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan en sık görülenidir. 100'den fazla tipi olan HPV, hem erkeklerde hem de kadınlarda siğil oluşturabiliyor. Bu virüs ailesinden bazı türleri, kadınlarda rahim ağzı kanserinin en sık görülen etkenidir. Erkeklerde de penis ve makat bölgelerinde kanser oluşumuna yol açıyor. Genel olarak genital bölgede siğil çıkması şikayetiyle başvurular alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi bunda da çok önemlidir”

Erken teşhis edildiği takdirde kremle tedavi edilen genital siğillerin, ilerleyen evrede cerrahi operasyonla alındığını kaydeden Dr. Münir Ali Bilgehan, “Özellikle genital bölgelerinde karnabahar şeklinde kabartı görenlerin hızlıca üroloji uzmanlarına başvurması gerekiyor” uyarısında bulundu. Pandemiden önce genital siğillerin erken tanı alabildiğini ancak doktora gelme sıklığının azalması nedeniyle bu siğillerin daha büyüdüğünü ve yayıldığını belirten Dr. Bilgehan, bu nedenle belirtilerin görüldüğünde mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bu aşıları öneriyoruz”

İlerleyen süreçte genital siğil hastalığına yakalanılmaması için çocuklara 11-12 yaşlarında aşı uygulanmasını öneren Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, şöyle devam etti:

“Bu hastalıktaki en büyük avantaj, aşılama çalışması olması. Dünyada aşı ile korunabilen tek kanser türü rahim ağzıdır. Rahim ağzı kanserine de HPV'nin bazı türleri neden olmaktadır. HPV'ye karşı 2'li ve 4'lü olarak aşı olarak biliniyor. Yani bu aşılar en sık kanser yapan hpv türlerini içerirler. Genelde 11-12 yaşlarında hem erkek hem kız çocuklarda bu aşıları öneriyoruz. Bu aşıların ileride karşılaşabilecekleri genital siğil, rahim ağzı kanseri veya makat bölgesinde oluşabilecek kanserlerden yüzde 70-80 oranında koruyuculuğu var. Fakat bu aşı genital siğil oluştuktan sonra tedavi etmiyor. Sadece hastalık ortaya çıkmadan uygulanabiliyor.”