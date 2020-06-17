Hububat biçim fiyatları açıklandı

Eskişehir'de hububat ürünlerinin hasatına sayılı günler kala Saltık, bir açıklama yaptı. Biçim fiyatları hakkında konuşan Saltık, "İlimizde 2020 yılı hububat hasat sezonu başlamak üzeredir. İklim şartları ve son devam eden yağışlar sebebiyle hasat henüz başlayamamıştır. İl genelinde hububat üretimi günümüze kadar süregelen kalıpların dışında gelişiyor. Hasat başlama tarihleri olsun dane verimleri ve saman verimleri olacağı tahmin edilmektedir. Derneğimizce yapılan değerlendirmede 2020 yılı hasat ücretleri gerek üretici gerekse biçerdöver işletmecilerinin şartları dikkate alınmıştır. Biçerdöver işletmecilerinin yakıt maliyetleri işçilik ve yedek parça gibi bakım, onarım giderleri ve operatör ücretleri ile hasat edilecek hububatın durumu göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede kıraç şartlarda 1 dekar hububatın hasat ücretinin 25 lira, sulu şartlarda ise 28 lira olmasının makul olacağı sonucuna vardık. Saman ve balya fiyatlarının bu yıl yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda sap kayıplarını önemini daha da artırmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının da önemle üzerinde durup tavsiye ettiği gibi, ücret başta olmak üzere bütün hasat şartları önceden belirlenip, sözleşme ile kayıt altına alınmalıdır. Eskişehir Biçerdöverciler Derneği olarak bütün koşullar değerlendirilmiş yüksek verim, küçük parsel, yatık ürün veya başka sebeplerle hasadı zorlaştıran olağanüstü durumların dışında ilimiz genelinde hububat hasat ücretinin kıraç şartlarda 25 lira sulu şartlarda 28 lira olarak uygulanması federasyonumuz ve derneğimizce tavsiye edilmiştir" dedi.