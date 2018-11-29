Hububat hasadında dane kaybı nasıl azaltılabilir

Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Bakanlık Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ziraat Mühendisi Haluk Emiroğlu, akademisyenler, Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürü Ercan Bakırtaş, Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Levent Özbunar, Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Halil Ünal, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ile çok sayıda biçerdöverci katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, toplantıda yaptığı konuşmada, hububat hasadında Bakanlığın belirlediği kabul edilebilir dane kayıp oranının yüzde 2 olduğunu belirterek, söz konusu kayıp oranının dahi ülke genelinde 2 milyon 500 bin dekardan elde edilecek ürün miktarına eşit olduğunu ifade etti.

Tarımsal üretimde, hasat esnasında meydana gelen dane kayıplarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Sever, hasat işleminin en önemli unsuru olan biçerdövercilerin örgütlenip bir çatı altında toplanmasıyla hem kendi sektörlerine hem de dane kaybının azaltılması suretiyle ülkemiz tarımına büyük katkı yapacaklarına inandığını belirtti.

Daha sonra toplantıya katılan biçerdöverciler tarafından sektörün sorunları masaya yatırılarak, ortak akılla hasatta dane kaybının azaltılması ve sorunların çözüm yolları arandı.

Diğer İllerden gelen biçerdövercilerinde konunun önemini bildiklerini ve kendileri de derneklerini kurarak, sektörün sıkıntılarının çözümü için hep birlikte çaba sarf edeceklerini ifade etmeleriyle toplantı sona erdi.