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HÜDA PAR Eskişehir İl Başkanı Dikgöz'den 15 Temmuz açıklaması

HÜDA PAR Eskişehir İl Başkanı Orhan Dikgöz, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.


15 Temmuz darbe girişiminde ihanet şebekesinin namlularını millete çevirerek 250 cana kıymasının üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatan Dikgöz, bu vesile ile şehit olanlara bir kez daha rahmet dilerken yakınları başta olmak üzere bütün millete sabır ve başsağlığı diledi.


Orhan Dikgöz, yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz darbe teşebbüsü olduğunda, meydanlardaydık, sokaklardaydık. Dışarıdan bir saldırı geldiğinde etrafımıza bakıp kim çıkacak diye bekleyecek değiliz, sağa sola saklanacak da değiliz, sağımıza, solumuza, ardımıza bakmadan ileriye atılmamız gerektiğinde yine atılırız” diye belirtti.

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