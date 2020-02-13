HUDER'de “Ceza Yargılamasında Seri Muhakeme Usulü” eğitim semineri

Anadolu Üniversite Hukuk Fakültesi Ceza Kürsüsünden Doç. Dr. Hakan Karakehya'nın sunumları ile gerçekleşen seminerde, güncel olarak uygulanmaya başlayan seri muhakeme usulü uygulama koşulları ve süreci hakkında eğitim verildi.

HUDER Eskişehir Şube Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, verimli geçen programdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Doç. Dr. Hakan Karakehya ve katılımcılara teşekkür etti. Gücüyener, eğitim programlarının devam edeceğini ifade etti.