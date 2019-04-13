Hukuk Fakültesi adını finale yazdırdı

Geleneksel Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikleri kapsamında oynanan basketbol maçları, erkeklerde çeyrek final, kadınlarda ise yarı final müsabakalarıyla devam etti.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda oynanan maçlarda takımlar kıyasıya mücadele etti. Erkekler basketbol çeyrek final mücadelesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Mimarlık Tasarım Fakültesi karşı karşıya geldi. Her iki taraf da maça temkinli ve katı savunma yaparak başladı. Skordan oldukça yoksun geçen ilk çeyreğin sonlarına doğru İİBF, pota altlarından sayılar bularak Mimarlık Tasarım Fakültesinin katı savunmasını kırmayı başardı ve ilk çeyreği 9-5'lik skorla önde kapattı. İkinci çeyreğe oldukça agresif bir oyunla başlayan İİBF üst üste sayılar bularak rakibinin direncini kırdı ve ilk yarıyı 25-14 önde bitirdi. İkinci yarıda da fırtına gibi esen İİBF, rakibi karşısında üstünlük kurdu. Yaptığı katı savunma ile rakibinin sayı bulmasına izin vermeyen İİBF, üçüncü çeyreği de 17 sayı farkla 33-16'lık skorla önde bitirdi. Maçın son çeyreğinde Mimarlık Tasarım Fakültesi güçlü bir direnç gösterse de maçı 41-25'lik skorla İİBF kazandı ve yarı finalde Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Erkek Basketbol Takımının rakibi oldu.

Kaptan Batuhan Alper: “Arayı iyi değerlendirip bir sonraki maçta daha iyi oynamak istiyoruz”

Maçı kazandıklarını ancak maçta istedikleri gibi oynayamadıklarını söyleyen İİBF Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Batuhan Alper, “Yarı finale çıktık. Bunun için mutluyuz. Arayı iyi değerlendirip bir sonraki maçta daha iyi oynamak istiyoruz.” dedi. Geçen sene de yarı finalde AÖF ile karşılaştıklarını belirten Alper, “O maçta gülen taraf biz olmuştuk. İnşallah önümüzdeki maçta da gülerek finale çıkan taraf biz oluruz. Geçen senenin şampiyonu olarak yine aynı şekilde devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Efsanevi maçın galibi Turizm Fakültesi

Günün bir diğer karşılaşmasında Hukuk Fakültesi ile Turizm Fakültesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Turizm Fakültesi hızlı başladı. Etkili ataklarla pota altından sayılar bulan Turizm Fakültesi ilk çeyreği 18-12 önde kapattı. İkinci çeyreğe adeta yıldırım gibi bir başlangıç yapan Hukuk Fakültesi bulduğu üçlüklerle farkı kapattı ve ikinci çeyreğin beşinci dakikasında 22-20 öne geçti. Ancak Turizm Fakültesi oyunu dengeledi ve ilk yarıyı 27-25'lik skorla önde bitirdi. İkinci yarıya iki tarafta oldukça sert ve istekli başladı. Katı savunma uygulayan taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karşılıklı fauller ve skorlarla geçen üçüncü çeyrek 38-38'lik skorla berabere tamamlandı. Dördüncü çeyreğe iyi başlayan Turizm Fakültesi 10-0'lık bir seri yakalayarak skoru 48-38'e getirdi. Ardından 8-0'lık bir seri yakalayan Hukuk Fakültesi ise farkın açılmasına izin vermedi. Müsabakanın normal süresi 54-54'lük beraberlikle sonuçlandı.

Karşılıklı sayılarla geçen uzatma periyodunun son iki dakikasında Turizm Fakültesi üst üste sayılar buldu ve maçı 66-59'luk skorla kazanarak yarı finale çıkan taraf oldu.

Kaptan Yunus Emre Görgeç: “Maç beklediğimizden daha gergin geçti”

Maçın beklediklerinden daha gergin geçtiğini belirten Turizm Fakültesi Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Yunus Emre Görgeç, “Çok tempolu bir maçtı. Dün başka bir maç yaptığımız için biraz yorgunduk. Ona rağmen güzel bir galibiyet kazandık. Şimdi yarı final için hazırlanacağız. Bu maçı da kazanıp finale çıkmak istiyoruz.” dedi.

30 Nisan Salı günü oynanacak olan yarı final müsabakalarında İİBF Erkek Basketbol Takımı AÖF ile mücadele edecek. Turizm Fakültesi ise Havacılık Fakültesi ile karşılaşacak. Maçlar, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda oynanacak.

Kadınlar basketbolda finale çıkan taraf Hukuk Fakültesi oldu

Günün son maçında, yarı final karşılaşmasında Eğitim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Kadın Basketbol Takımları mücadele etti. 27-36'lık skorla kazanan Hukuk Fakültesi adını finale yazdırdı. Basketbol Kadın final maçı 3 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek. Final maçında Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile mücadele edecek. Müsabaka, ESTÜ Spor Salonu'nda oynanacak.