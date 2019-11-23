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Hukuk Fakültesinden lige bol gollü başlangıç

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Futbol 1.

Ligi'nde Hukuk Fakültesi ile Turizm Fakültesi karşı karşıya geldi. 21 Kasım Perşembe günü, Yunus Emre Kampüsü Futbol Sahası'nda oynanan mücadelenin kazananı 5-1'lik skorla Hukuk Fakültesi oldu.


Dengeli başlayan karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında penaltı kazanan Hukuk Fakültesi, bu şansı gole çevirerek 1-0 öne geçti. Penaltı golünden sonra morallenen Hukuk Fakültesi, art arda bulduğu gollerle ilk devreyi 3-0 önde kapattı. İkinci yarı daha etkili bir oyun sergilemek isteyen Turizm Fakültesi, kazandığı penaltıyı gol olarak değerlendirmeyi bildi. Yediği golden sonra oyunun kontrolünü tekrar eline alan Hukuk Fakültesi ekibi, 2 gol daha atarak sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.


Mustafa Çetinçakmak: “Dinamik bir kadro oluşturduk”


Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Hukuk Fakültesi Takım Kaptanı Mustafa Çetinçakmak, “2 ayı aşkın süredir çalışıyorduk. Geçen seneden kalan bir iskelet takımımız vardı. Yeni gelen arkadaşlarımızın da katılmasıyla dinamik bir kadro olduk. Saygı ve sevgi çerçevesinde oyunlarımızı oynamaya çalışacağız” diye konuştu.

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