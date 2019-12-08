“Hukukta Kariyer Günü” ile alanında uzman isimler kampüste

Öğrenci kulüplerinin aktif çalışmaları sonucu hukuk alanında geçmişten bu yana önemli işlere imza atmış birçok isim Anadolu Üniversitesi öğrencilerine ışık tuttu. İdare hukukundan kaymakam olma sürecine kadar farklı konuların ele alındığı etkinliğin açılış töreninde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencileri yalnız bırakmadı. Rektör Çomaklı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Geçen yıldan itibaren aldığımız bir karar ile yeni bir sisteme geçtik. Bu sistemin temelinde de Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bulunmakta. Bu sistemde öğrenci kulüpleri Anadolu Üniversitesinin bütün etkinliklerinde paydaş olarak görev alacaklar. Bütün etkinliklerin bir kulüp ile eşleştirilmesi konusunda talimat verdim. Bundan sonra bütün etkinlikleri öğrencilerimiz yapacak. Burada otokontrolü öğrencilerimiz sağlamakta ve öğrencilerimizin yapmadığı hiçbir etkinliğe gitmeyi düşünmüyorum. Her zaman dediğim bir şey var; ben çocuklarımı ilerde öğrencilerimize teslim edeceğim. Öğrencilerimizin bizden çok çok iyi olması gerekiyor. Bütün etkinliklerde tecrübemizi göstererek sadece yol göstereceğiz, geri kalanı öğrencilerimiz halledecek. Bu yeni sistemde öğrencilerimizden tek istediğim şey; hiçbir siyasi yapıya kendinizi kaptırmayın. Bu bağımsız yapınızı kimsenin kırmasına izin vermeyin. Bu etkinlikleri sizin yapmanızı istememin nedeni de budur. Bu etkinliklerin hepsine gelmeye çalışacağım. Emeği geçen bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuklardan altın öğütler

“Hukukta Kariyer Günü” etkinliği kapsamında Anadolu Üniversitesine gelen Vali Yardımcısı Alper Balcı, “Türkiye'de Kaymakam Olmak” başlıklı söyleşisi ile öğrencilere kaymakam olmak için hangi aşamaları geçmeleri gerektiğini anlattı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ise başarı temalı bir söyleşi gerçekleştirerek gençleri motive etti. Hukuk alanında kariyer planlaması yapmak isteyenler için önerilerde bulunan Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, "kendinize güvenin" mesajı verdi. Mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Danıştay Üyesi Doç. Dr. Gürsel Özkan, idare hukuku konusunu ele alan bir söyleşi yaptı. Şirket hukuk müşavirliği alanına yönelik bilgilerini paylaşan Avukat Tansu Akın da donanımlı olmanın önemini vurguladı. Başarılı bir hukukçu olma yolunda hangi adımların izlenmesi gerektiğine ışık tutan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğr. Üyesi Ethem Atay, kendi hayat hikayesini anlattı. Avukat Dr. Barış Günaydın ise “Avukatlıkta Kazandıracak Yöntemler” konusunu inceledi. Etkinliğe katılan Beyoğlu 57. Noteri Hatice Uşaklıoğlu da değerli bilgiler vererek söyleşisini tamamladı.