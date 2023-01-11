Hükümlülere yeni ufuklar için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Hükümlülerin topluma kazandırılmalarına destek olmak amacıyla ceza infaz kurumu kütüphaneleri için ‘Kitap İyileştirir' kitap bağışı kampanyası, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen açılış töreniyle başlatıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce tüm Türkiye'de aynı anda faaliyete geçirilen kitap bağışı kampanyasının Eskişehir'deki açılış törenine Valis Erol Ayyıldız, Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Tokgöz, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Durmuş Yöndem, Eskişehir'de bulunan ceza infaz kurumu müdürleri, Eskişehir Adliyesi ile ceza infaz kurumu personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Hükümlülerin yanındayız”

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kitapların insanı doğruluğa ve iyiliğe yönelttiğini vurgulayarak, “Okuyarak, anlayarak hayatımızı ve yanlışlarımızı iyileştirebiliriz. Burada hükümlülerimize şu mesajı veriyoruz. Sizler iyiliğe doğru bir adım atacaksanız bizler toplum olarak sizin yanınızdayız. Bu kampanyada bağışlanan her kitap hükümlülerimizin iyiliğe yönelmeleri, iyiliği çoğaltmaları adına büyük bir adım mahiyetinde” dedi.

Konuşmanın ardından çocuklarla birlikte kitap bağışlayan Başsavcı Yeldan, tüm Eskişehirlileri kampanyaya katılmaya davet etti. Kampanya açılışı sonrası törende bulunan öğrenciler ve vatandaşlar kitap kumbaralarına bağışladıkları kitapları bıraktılar.