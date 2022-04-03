Hurda malzemeler OEDAŞ'ta yuvaya dönüştü

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü öncesinde il müdürlüklerinin önünde yerlerini alan barınakların OEDAŞ'ın hizmet verdiği beş şehrin farklı noktalarına da yerleştirilmesi hedefleniyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ, sokak hayvanlarına yönelik projelerine devam ediyor. 2021 yılında başlattığı “Can Dostlar” projesi ile sokak hayvanlarının mama ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olan OEDAŞ, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya daha imza atarak, depolarında bulunan hurda malzemeleri barınağa dönüştürdü.

“Sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı yaşamalarını hedefliyoruz”

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dikkat çeken OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Çoğu zaman yanı başından yürüyüp gittiğimiz, bazen başını okşadığımız veya mama verdiğimiz sokak hayvanları aslında son derece zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürüyor, hava koşullarından araç trafiğine kadar pek çok risk ile karşı karşıya kalıyorlar. OEDAŞ olarak ‘dostumuz' kabul ettiğimiz sokak hayvanlarına bir nebze olsun katkıda bulunmak, hayatlarını daha güvenli ve sağlıklı geçirmelerini sağlamak için çeşitli projeler yürütüyoruz. Depolarımızdaki hurda malzemelerden yaptığımız barınaklar ile de sokak hayvanları için daha elverişli bir ortam sağlamayı hedefledik. İlk etapta bu barınakları beş ildeki müdürlüklerimizin önüne yerleştirerek, içlerine mama ve su koyduk. Barınakların sayısını artırmak ve şehrin farklı yerlerine de yerleştirmek üzere iş birlikleri geliştirmekten mutluluk duyarız” dedi.

“Barınak fikri çalışanlarımızdan çıktı”

Hurdaları barınağa dönüştürme fikrinin çalışanlardan geldiğini belirten Yalçın, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Hizmet verdiğimiz illerin elektrik arzını sağlamanın yanı sıra bulunduğumuz bölgeye değer katmayı, sosyal ihtiyaçları gözetmeyi ilke ediniyor, bu yaklaşımı kurum kültürümüzün en değerli parçalarından biri olarak kabul ediyoruz. Bu süreçte en büyük katkıyı ise çalışanlarımızdan alıyoruz. Hurdaları barınağa dönüştürme fikri de çalışanlarımızdan çıktı, biz de memnuniyetle hayata geçirdik. Çalışanlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, önümüzdeki süreçte de bölgemize değer katan, topluma ve doğaya dokunan projelerimize devam edeceğimizi paylaşmak istiyorum.”